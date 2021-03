Wetter : Regen, Schnee und Sturm: Der Winter ist noch nicht vorbei

Noch lässt der Frühling auf sich warten: Mit Sturm und vereinzeltem Schneefall bleibt es erst einmal ungemütlich.

Offenbach am Main | Es bleibt trüb und winterlich in Deutschland. Nach stürmischen Böen und teils auch schweren Sturmböen am Samstag müssen die Menschen am Sonntag mit Wolken, Regen und Schnee rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitgeteilt hat. Vereinzelt dürften Gewitter mit Graupel niedergehen. Den Meteorologen zufolge ist sowohl im Bergland al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.