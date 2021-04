Spende an Tierpark : Rentner erfüllt Versprechen - 750.000 Euro für Zoo Münster

Ein 82-Jähriger kommt einem Wunsch seiner verstorbenen Frau nach. Und der Münsteraner Tierpark darf sich über die größte Einzelspende in seiner Geschichte freuen.

Münster | Ein 82-Jähriger aus Münster hat ein altes Versprechen an seine vor Jahren gestorbene Frau erfüllt - und den Münsteraner Zoo mit der größten Einzelspende seiner Geschichte in Höhe von 750.000 Euro bedacht. Zoodirektorin Simone Schehka dankte dem Spender Horst Eschler bei einem Pressetermin. Der Zoo will mit dem Geld unter anderem die Sanierung seine...

