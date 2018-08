Knüllwald in Hessen : Rentnerin stirbt bei Gasexplosion in Wohnhaus

In dem Haus lebte ein Rentner-Ehepaar. Die Frau kam bei der Explosion ums Leben, ihr Ehemann wird vermisst.

von dpa

06. August 2018, 19:53 Uhr

Kassel | Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im nordhessischen Knüllwald ist ein Bewohner ums Leben gekommen, einer wurde noch vermisst. "Das Haus ist eingestürzt", sagte ein Polizeisprecher. Die 74-jährige Bewohnerin sei dabei gestorben, ihr 87 Jahre alter Ehemann werde noch vermisst.

Die Ursache für das Unglück vom Montag war zunächst noch unklar. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot in dem Ortsteil Wallenstein.

Die Suche nach dem vermissten Mann gestaltete sich schwierig: Die Einsatzkräfte konnten laut Polizei zunächst noch nicht in das komplett eingestürzte Haus.

Ein zwölfjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft zog sich nach Angaben des Polizeisprechers wegen Glassplittern Verletzungen zu. Die Mutter habe es in ein Krankenhaus gebracht. Die Explosion hatte sich am Montagnachmittag in Knüllwald-Wallenstein im Schwalm-Eder-Kreis ereignet.