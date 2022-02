Panorama : Reparatur an Klappbrücke zur Insel Usedom gestartet

Deutschlands zweitgrößte Insel Usedom ist nur über zwei Klappbrücken zu erreichen. An einer davon haben Reparaturarbeiten begonnen. Der Bauplan für Wolgast sieht vorerst nur geringe Einschränkungen vor.

Auf der nördlichen Zufahrt zur Ostseeinsel Usedom in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) müssen Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger mit Behinderungen rechnen. Grund dafür sind turnusmäßige Reparaturarbeiten am Wahrzeichen von Wolgast, der Klappbrücke der Bundesstraße 111 über den Peenestrom. Die Vorbereitungsarbeiten wurden am Montag nach Angaben des Land...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.