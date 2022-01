Regisseur : Roland Emmerich über seinen neuen Klima-Film

Die Zukunft sieht ziemlich düster aus in Roland Emmerichs geplanten Film über den Klimamandel. Zuvor lässt er in „Moonfall“ den Mond auf die Erde zurasen.

Hollywood-Regisseur Roland Emmerich hat neue Einblicke in sein Film-Projekt über Klimawandel und Migration gewährt. „Er ist zum Teil in Afrika angesiedelt, spielt in 20 Jahren und hat "Ärzte ohne Grenzen" im Zentrum”, sagte der 66-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) auf die Frage nach einer möglichen Fortsetzung seines Klimakatastrophenfi...

