Zweite Karriere : Ronja Forcher freut sich auf Live-Auftritte

Als „Bergdoktor“-Tochter Lilli Gruber steht die Schauspielerin Ronja Forcher seit 15 Jahren für das ZDF vor der Fernsehkamera. Künftig will sie auch auf der Konzertbühne stehen.

Schauspielerin Ronja Forcher („Der Bergdoktor“) hat eine zweite Karriere als Musikerin gestartet. Am 8. April soll ihr erstes Album „Meine Reise“ erscheinen. Zuletzt verbrachte die 25-Jährige ein paar Tage in einem Hotel am Wilden Kaiser in Österreich, um sich zu erholen und den Songs ihren Feinschliff zu geben. „Das ist eine aufregende Zeit und ich b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.