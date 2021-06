Corona-Pandemie : Rund jeder zweite Erwachsene in Deutschland einmal geimpft

Während die Hälfte der Erwachsenen bereits die erste Spritze erhalten hat, dürfen viele Jugendliche erst ab dem 7. Juni auf eine Corona-Impfung hoffen. Aktuell werden vor allem Zweitimpfungen gesetzt.

Berlin | In Deutschland ist rund jeder zweite Erwachsene mindestens einmal gegen Corona geimpft. „Insgesamt haben wir etwa 50 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland bisher mit einem ersten Impfangebot, also mit einer Erstimpfung erreichen können“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin. Insgesamt haben laut Angaben des R...

