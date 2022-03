Wetter : Saharastaub zurück in Deutschland

Es ist gerade mal zwei Wochen her, da sorgte der Saharastaub für einen gelb-rötlichen Himmel - und viel Dreck. Jetzt kehrt er zurück.

Gerade haben viele Autobesitzer ihre Fahrzeuge blank gewaschen, da soll es in der Mitte und im Süden Deutschlands erneut Saharastaub geben. Das Wetterphänomen trete am Dienstag vor allem von Nordrhein-Westfalen bis Sachsen auf, am Mittwoch seien besonders Baden-Württemberg und Bayern betroffen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in O...

