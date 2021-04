Neues aus Hollywood : Sandra Bullock holt Brad Pitt für Action-Komödie an Bord

Ihnen hat die Zusammenarbeit offensichtlich gefallen: Brad Pitt und Sandra Bullock spielen schon wieder Seite an Seite. Dieses Mal in der neuen romantischen Action-Komödie „Lost City of D“.

Los Angeles | Für die Hollywood-Stars Sandra Bullock (56) und Brad Pitt (57) ist es das zweite gemeinsame Projekt kurz hintereinander. Oscar-Preisträger Pitt („Once Upon a Time...in Hollywood“) soll in der romantischen Action-Komödie „Lost City of D“ mit Sandra Bullock eine kleine Rolle übernehmen, wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtete. Bulloc...

