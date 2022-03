Tour : Sarah Connor: „Endlich wieder Bühnenboden unter den Füßen“

Mit großer Vorfreude startet Sarah Connor in ihre Tour „Herz Kraft Werke“. Eines hat sie in der pandemiebedingten Zwangspause besonders vermisst.

Nach coronabedingter Zwangspause freut sich Sängerin Sarah Connor (41) wieder vor ihren Fans auftreten zu können. „Ich bin in einer Glücksblase“, sagte die Popmusikerin der Deutschen Presse-Agentur vor ihrem Konzert in Bremen am Samstagabend. „Endlich wieder meinen Bühnenboden unter den Füßen und Live-Musik in den Ohren. Meine Band und Crew um mich, ke...

