"Käpt'n Blaubär"-Stimme : Schauspieler Wolfgang Völz mit 87 Jahren gestorben

Der Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz ist tot. Völz starb am 2. Mai im Alter von 87 Jahren in Berlin.

von dpa

04. Mai 2018, 18:00 Uhr

Er wurde durch eine Reihe von Rollen als Schauspieler berühmt und gehörte auch zu den bekanntesten Stimmen des deutschen Kinos und Fernsehens. Als Synchronsprecher war Völz zuletzt vor allem als die Kinderfigur "Käpt'n Blaubär" erfolgreich. Zuvor war er unter anderem die deutsche Stimme von Stars wie Walter Matthau, Peter Ustinov, Mel Brooks oder Peter Falk.

Bundesweite Bekanntheit durch "Stahlnetz" und "Raumpatrouille Orion"

Der am 16. August 1930 in Danzig geborene Völz begann seine Laufbahn am Theater. Bundesweit bekannt wurde er in Fernsehserien wie "Stahlnetz" oder "Raumpatrouille Orion". Einer seiner größten Erfolge war die Rolle des Dieners Johann in der ARD-Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre".