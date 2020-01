Schwere Brandverletzung : Schlafender Obdachloser in Berlin angezündet

Grausam und feige: Ein Obdachloser, der im Vorraum einer Berliner Bank übernachtet, wird wach - weil er in Flammen steht. Der Mann wird gerettet, kommt aber mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus.

von dpa

07. Januar 2020, 11:17 Uhr

Beim Schlafen im Vorraum einer Bank ist ein Obdachloser in Berlin angezündet worden. Der Mann habe in der Nacht zum Dienstag eine schwere Brandverletzung am Bein erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Das Hosenbein des 45 Jahre alten Mannes wurde demnach von einem Unbekannten angezündet. «Er gab den Polizistinnen und Polizisten an, dass er in dem Vorraum schlief und durch das Feuer an seinem Hosenbein wach wurde», erklärten die Ermittler.

Anhand der Angaben des Opfers bestehe der Verdacht, dass ein flüchtiger Bekannter von ihm für die Tat in Frage komme, sagte ein Polizeisprecher. Dies werde nun geprüft. Ein Kunde hatte die Polizei kurz nach Mitternacht zu der Bank in der Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg gerufen. Er habe starken Brandgeruch wahrgenommen und mindestens zwei Obdachlose in dem Vorraum schlafen sehen, hieß es.

Sowohl der Zeuge als auch der zweite Obdachlose waren bereits weg, als die Beamten eintrafen. Die Männer sollten sich bei der Polizei melden, sagte der Sprecher. Bei dem verdächtigen Bekannten handele es sich nicht um den zweiten Schlafenden.