Unglück : Schlammlawine in Japan: Regen erschwert Suchaktion

Uncredited/Kyodo News via AP/dpa

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit: Nach dem Abgang einer Schlammlawine in einem japanischen Ausflugsort werden noch immer Menschen vermisst. Doch andauernder Regen erschwert die Bergungseinsätze.

Atami | Nach dem Abgang einer gewaltigen Schlammlawine in Japan erschweren anhaltende Regenfälle die Suche nach Vermissten. Das Schicksal von rund 20 Menschen bleibt weiter ungewiss, wie der japanische Fernsehsender NHK heute berichtete. Nach bisherigem Kenntnisstand kamen in dem für seine heißen Thermalbäder bekannten Küstenort Atami in der Präfektur Shiz...

