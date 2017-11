Winterwetter : Schnee im Schwarzwald lockt die ersten Rodler an

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 12:32 Uhr

Auf den Bergen der Region lag am Montag eine geschlossene Schneedecke, wie ein Sprecher des Schwarzwald-Tourismus-Verbandes sagte. Es ist den Angaben zufolge das erste Mal in dieser Saison, dass in den Höhenlagen des Schwarzwaldes nahezu flächendeckend Schnee liegt. Erste Rodler und Winterspaziergänger wurden dadurch angelockt, unter anderem auf dem Berg Schauinsland bei Freiburg. Bisher war Schnee nur auf dem 1493 Meter hohen Feldberg liegen geblieben.

Autofahrer wurden in der Region am Morgen von schneebedeckten und rutschigen Straßen überrascht. Zu größeren Unfällen oder Behinderungen sei es nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei rief Autofahrer dazu auf, nur mit Winterreifen in die Berge zu fahren, Lastwagen sollten Schneeketten an Bord haben. Im Rest des Landes sowie in den Tälern ließ sich noch kein Schnee blicken.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es in den kommenden Tagen im Süden zunehmend winterlich. Mit weiteren größeren Schneefällen, vor allem in den Höhenlagen des Schwarzwaldes, rechnen die Meteorologen demnach am Mittwoch. Im Rest des Landes bleibt es vorerst herbstlich.

Wann die Skisaison im Schwarzwald beginnt, ist nach Angaben der Liftbetreiber noch offen. Nötig seien weitere, längere Schneefälle, sagte ein Sprecher.