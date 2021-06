Tödliche Auseinandersetzung : Schüsse aus dem fahrenden Auto - Mann in Hannover tot

Am Mittag kam es auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen Insassen zweier Autos, in dessen Verlauf ein Mann getötet wurde. Der oder die Täter sind flüchtig. Die Polizei ermittelt noch.

Hannover | In der Innenstadt von Hannover ist am Donnerstagmittag ein Mann in einem fahrenden Auto erschossen worden. Zwischen den Insassen zweier Autos habe es eine Auseinandersetzung gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen berichteten von mehreren Schüssen. Der Wagen mit einem getroffenen Mann rollte aus und blieb an einem Verkehrsschild stehen. „Ein Ins...

