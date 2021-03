Waffengewalt : Schüsse in US-Stadt Virginia Beach - zwei Tote

In den vergangenen Tagen hatten zwei schwere Schusswaffenangriffe die politische Diskussion über schärfere Waffengesetze in den USA neu entflammt. Nun kam es in Virginia zu einem weiteren Vorfall.

Virginia Beach | Bei Schüssen im US-Staat Virginia sind zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden. In der Nacht zu Samstag hätten Polizisten in Virginia Beach auf ihrer Streife Schüsse gehört und acht Verletzte gefunden, teilte die örtliche Polizei mit. Eine Frau sei am Tatort an Schussverletzungen gestorben. Kurz darauf hätten die Beamten in der...

