Königliche Familie : Schwedens neuer Prinz heißt Julian Herbert Folke

Es gibt Nachwuchs bei den Royals aus Schweden: Der neugeborene Sohn von Prinz Carl Philip, dem jüngeren Bruder von Kronprinzessin Victoria, wird Mitglied der königlichen Familie sein, aber nicht des Könighauses.

Stockholm | Hej hej, kleiner Prinz: Der jüngste Sprössling von Prinz Carl Philip (41) und Prinzessin Sofia (36) heißt Prinz Julian Herbert Folke. Darüber setzte Schwedens König Carl XVI. Gustaf (74) am Sonntag die Regierung in Kenntnis, nachdem Sofia den Jungen am Freitag in Stockholm zur Welt gebracht hatte. Der Neffe von Kronprinzessin Victoria (43) wird Her...

