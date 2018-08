Tödlich verunglückt : Schwerer Arbeitsunfall in Hamburg – Fahrstuhl fällt auf Arbeiter

Die Sicherungen rissen bei Wartungsarbeiten. Der Fahrstuhl stürzte aus dem vierten Stock in die Tiefe.

von Sebastian Peters

02. August 2018, 17:10 Uhr

Hamburg | In Hamburg ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Gegen 11:50 Uhr geriet ein Fahrstuhl in einem Mehrfamilienhaus in der Kellinghusenstraße bei Wartungsarbeiten plötzlich ins Rutschen. Die Sicherungen rissen, so dass der Fahrstuhl aus dem vierten Obergeschoss auf einen Mitarbeiter der Fachfirma stürzte. Dieser wurde schwer eingeklemmt.



Da der Fahrkorb verkeilt war, war es zunächst sehr schwierig an die Person heran zukommen. Erst durch Einsatz von Hydraulikgerät und Pallhölzern konnte der 42-Jährige von der Feuerwehr gerettet werden.

Der Mann musste reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.

Zwei weitere Mitarbeiter wurden vor Ort versorgt. Diese erlitten einen Schock und werden jetzt von einem Notfallseelsorger betreut.