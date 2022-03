Panorama : Schwerer Unfall in Ahrensburg: Fünf Menschen verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Ahrensburg im Kreis Stormarn ist ein Mann schwer verletzt worden. Vier weitere Menschen, darunter zwei Kinder, wurden leicht verletzt. Eine 37 Jahre alte Frau aus Siek im Kreis Stormarn ist an einer Kreuzung mit ihrem Wagen auf das vorausfahrende Auto einer 21 Jahre alten Frau aus Trittau aufgefahren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dabei wurde der 19 Jahre alte Beifahrer der 21-Jährigen lebensgefährlich verletzt.

Die 21-Jährige selbst sowie die 37-Jährige aus Siek und ihre fünf und acht Jahre alten Kinder erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzungen wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem Unfall am Montag gekommen ist, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat einen Sachverständigen mit der Klärung des Unfalls beauftragt....

