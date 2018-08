Wahrscheinlichkeit eins zu elf Millionen : Seltene Vierlingsgeburt im Kuhstall – mit tragischem Verlauf

Statistisch gesehen ist eine Vierlingsgeburt bei Kühen äußerst selten. Am Bodensee war es nun soweit.

von dpa

17. August 2018, 17:25 Uhr

Stuttgart | Auf einem Hofgut bei Radolfzell am Bodensee hat eine Kuh Vierlinge zur Welt gebracht. "Das ist sehr selten – wir haben recherchiert und weltweit nur wenige Beispiele von Vierlings-Kälbern gefunden", sagte Landwirtin Tabea Honstetter vom Gut Sonnhof am Freitag. Ihr Partner, Landwirt Ulrich Aichem, habe einem Kälbchen nach dem anderen in der vergangenen Woche auf die Welt geholfen. "Als dann das Vierte lebend zur Welt kam, war die Freude sehr groß."

Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Mit der Freude über den Nachwuchs geht jedoch die Trauer um die sechs Jahre alte Mutterkuh Ella einher. Sie starb wenige Tage nach der Geburt.

Beim Landesbauernverband (LBV) teilt man die Freude über die seltene Vierlingsgeburt – und auch die Trauer um Ella. "Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kuh Vierlinge zur Welt bringt, liegt bei eins zu elf Millionen", sagte Sprecherin Ariane Amstutz.

80 Kilogramm im Bauch

Nach Schätzungen des Tierarzts habe Ella zum Schluss der rund neunmonatigen Trächtigkeit eine Last von mehr als 200 Kilogramm tragen müssen, sagte Honstetter. "Allein jedes der Kälbchen wog bei der Geburt 20 Kilogramm." Dass die Vierlingsgeburt auf künstliche Befruchtung zurückzuführen sei, wie sie bei Kühen oft praktiziert wird, weist die Landwirtin zurück. "Wir lassen den Bullen mitlaufen – man spricht dann von einem sogenannten Natursprung."

Ellas vier Kälbchen werden auf dem Hofgut mit Milch der anderen Kühe versorgt – insgesamt leben dort rund 150 Rinder, 70 sind Milchkühe. "Die vier Kleinen sind topfit und wachsen und gedeihen", sagte Honstetter. Namen haben die zwei männlichen und zwei weiblichen Kälber noch nicht.