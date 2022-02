Panorama : Seniorin fährt auf Lkw auf und stirbt

Eine 83 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall bei Suderburg/Räber im Landkreis Uelzen ums Leben gekommen. Die Frau sei am Donnerstag auf der Kreisstraße 37 mit ihrem Pkw auf einen landwirtschaftlichen Lkw aufgefahren, teilte die Polizei mit. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen war der Lkw mit Anhänger kurz vor der Kollision von einem Feld auf die Kreisstraße aufgefahren. Für die weitere Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Sachverständiger eingeschaltet.

