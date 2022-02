TV-Quoten : Sieben Millionen sehen „Taunuskrimi“

Schauspielerin Annika Kuhl ist ein erfolgreiches Debüt im ZDF-„Taunuskrimi“ gelungen. Die erste Hälfte des Zweiteilers „Muttertag“ schalteten am Montagabend 7,05 Millionen (24,2 Prozent) ein.

Damit lag das Zweite einsam an der Spitze. Die 49-jährige Kuhl war erstmals in der Rolle der TV-Polizistin Pia Sander zu sehen - sie trat die Nachfolge von Felicitas Woll (42) an. Tim Bergmann (49) ist als Pia Sanders Kollege Oliver von Bodenstein weiterhin dabei. Ebenfalls publikumsstark war RTL. Dort lief Günther Jauchs Quiz „Wer wird Millionär?“ un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.