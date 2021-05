Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 125,7

Nach zuletzt steigenden Infektionszahlen in Deutschland, scheint sich das Infektionsgeschehen nun vorerst zu entspannen. Dieses Bild ergibt sich aus den aktuellen Daten des RKI.

Berlin | Langsam aber stetig sinkt die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Freitagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bundesweit bei 125,7. Am Vortag hatte sie noch bei 129,1 gelegen (Vorwoche: 153,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18.485 Coro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.