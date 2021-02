Daunenfedern als Thermoanzug : So überleben Vögel frostige Winterphasen

Nicht alle Vögel verlassen den Norden mit Einbruch der kalten Jahreszeit. Jetzt ist Zusammenrücken angesagt. Und so mancher Vogel wird schon allein aus Not zum Vegetarier.

Hamburg | Eisige Kälte, heftiger Wind und an manchen Orten viel Schnee, der die Nahrung bedeckt: Für Vögel ist der Wintereinbruch eine harte Zeit. Dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) zufolge können Gartenvögel in einer kalten Nacht bis zu zehn Proze...

