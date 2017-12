Urlaub, Essen, Spiele : So verbringen wir das Fest

von svz.de

Advents-Shopping

Im November und Dezember wird geshoppt, was das Zeug hält. Es sind die umsatzstärksten Monate für den deutschen Einzelhandel. So sollen 2017 laut Prognose insgesamt 501,2 Milliarden Euro in die Kassen klimpern, davon allein 94,5 Milliarden Euro in der Adventszeit. 17 Prozent der Deutschen kaufen das ganze Jahr über Weihnachtsgeschenke.

Das wird teuer

Deutsche planen für Weihnachtsgeschenke 465 Euro ein. Männer geben mit rund 482 Euro mehr aus als Frauen, die Geschenke für etwa 450 Euro kaufen wollen. Der Geschenkegutschein steht ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Die Hälfte aller Befragten verschenkt zumindest ein Exemplar.

Für Essen und Trinken werden etwa 210 Euro ausgegeben, für Dekoration 30 Euro.

Auf den weiteren Plätzen folgen Kosmetik (44 Prozent), Konzert- und Theaterkarten (43 Prozent), Uhren und Schmuck (41 Prozent).

Auf die Verpackung kommt es an

Schenken macht glücklich: Je großzügiger jemand ist, desto glücklicher ist er auch, fanden amerikanische Wissenschaftler heraus.

Auspacken macht auch glücklich: Ganz gleich, wie viel Geld ausgegeben wurde: Verpackte Geschenke werden vom Empfänger mehr gemocht als unverpackte. Alleine der Anblick des Geschenkpapiers sorgt demnach bereits für gute Laune.

Für Pfiffi und Miezi

Zwei Drittel der deutschen Hundehalter beschenken den Vierbeiner zu Weihnachten. Etwa jede zweite Katze kann sich über ein Weihnachtsgeschenk freuen.

Zehn Prozent der Bundesbürger haben keine Ahnung, weshalb Weihnachten gefeiert wird. Die meisten freuen sich aber ganz besonders auf die Geschenke (Frauen: 75,9, Männer 87,1 Prozent).

O Tannenbaum

164 Zentimeter ist der durchschnittliche deutsche Weihnachtsbaum groß. Wer gemeinsam mit seinem Partner den Baum schmückt, soll Studien zufolge die Liebe stärken und damit seine Abwehrkräfte.

Weihnachten – die Kalorienfalle?

Nach dem guten Essen beginnt das Gejammere über die eigene Gewichtszunahme, laut einer US-Studie jedoch völlig unbegründet. Der Durchschnittsbürger nimmt nicht, wie angenommen, zwei bis drei Kilo über die Feiertage zu – es sind lediglich 370 Gramm. Allerdings werden die nie mehr abgenommen.

Weiße Überraschung?

Statistisch gesehen gab es im Norden Deutschlands nur in zehn Prozent Schnee über die Weihnachtsfeiertage. Dementsprechend liegt man nahezu richtig, wenn man für das Flachland grüne Weihnachten verspricht. Vielleicht im nächsten Jahr.

Kater zum Fest

210 Kalorien hat ein Glas Glühwein – etwas weniger als eine halbe Tafel Schokolade. Der Alkoholkonsum der Bundesbürger steigt im Dezember um etwa 36 Prozent.