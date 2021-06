Statistisches Bundesamt : So viele Geburten im März wie seit 20 Jahren nicht

Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Abflauen der ersten Corona-Welle und den Geburtenzahlen im März: Die sind auffällig hoch.

Wiesbaden | Corona-Pandemie und Geburtenzahlen: Im März 2021 hat es in Deutschland binnen eines Monats mit fast 66.000 Neugeborenen so viele Geburten wie seit 20 Jahren nicht mehr in einem März gegeben. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden sieht einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Abflauen der ersten Corona-Welle und Lockerungen ab Anfang Mai vergangenen ...

