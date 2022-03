Monarchie : Spaniens König Felipe: Vater kann Heimat besuchen

Vergangene Woche hat die spanische Generalstaatsanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den spanischen Ex-König Juan Carlos aufgehoben. Nun will dieser nach Spanien reisen.

Der spanische König Felipe VI. hat die Absicht seines im Exil in Abu Dhabi lebenden Vaters, Altkönig Juan Carlos, akzeptiert, Spanien zu besuchen. Das teilte das Königshaus in Madrid am Montagabend mit. Erst vergangenen Mittwoch hatte die spanische Generalstaatsanwaltschaft alle strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit finanziellem Fehlverhalt...

