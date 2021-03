Tourismus : Spazieren gehen - Die neue Art des Freunde-Treffens

Er kostet nichts, ist gesund und kann spontan unternommen werden: Der Spaziergang. Seit Corona ist das Flanieren und Schlendern verstärkt im Trend - und hat eine neue soziale Bedeutung bekommen.

Bergisch Gladbach | Ob in Parks, Wäldern oder zwischen Feldern: In der Corona-Krise ist der gute alte Spaziergang verstärkt in Mode gekommen. „Das ist ja auch kein Wunder“, sagt Prof. Jens Kleinert von der Abteilung Gesundheit und Sozialpsychologie der Deutschen Sporthochschule Köln. „Viele Orte, wo man sich normalerweise mit Freunden treffen würde, stehen momentan ni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.