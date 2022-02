120 Kilo Sprengstoff : Spektakuläres Video: „Bilderbuchsprengung“ der alten A45-Talbrücke

Mit 120 Kilogramm Sprengstoff ist am Sonntag das 70 Meter hohe Bauwerk nahe der Landesgrenze zu Hessen zerstört worden. In Südwestfalen folgen weitere Brückensprengungen. Die in die Jahre gekommene A45 muss umfassend saniert werden.

Die Erleichterung war ihm anzusehen und auch anzuhören. Auch wenn Sprengmeister Michael Schneider schon viele Bauwerke zu Boden gebracht hat, war die Sprengung der Talbrücke Rinsdorf an der Autobahn 45 bei Wilnsdorf in Nordrhein-Westfalen nahe der hessischen Landesgrenze am Sonntag etwas Besonderes: 70 Meter hoch, 500 Meter lang - eine Brücke von solch...

