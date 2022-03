Benefizveranstaltung : Spendengala für ukrainische Kinder im St.-Pauli-Theater

Lachen, Stauen und Spenden - mit guter Unterhaltung sollen im St.-Pauli-Theater auf der Reeperbahn viele Menschen um Spenden gebeten werden. Die Spendengala zugunsten ukrainischer Kinder hat viele bekannte Künstler begeistert, die nun ohne Gage auftreten.

Das Hamburger St.-Pauli-Theater will mit einer großen Spendengala viel Geld für Kinder in und aus der Ukraine einsammeln. Für die Benefizveranstaltung im St.-Pauli-Theater auf der Reeperbahn am 6. April haben bereits Liedermacherin Anna Depenbusch, der Kabarettist Matthias Deutschmann, die Schauspieler Hannelore Hoger und Peter Franke, das Klassik-Quar...

