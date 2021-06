Transport : Spezialtransport mit halbem Ex-Dampfer kommt in Oldenburg an

Zur Hälfte ist die „MS Oldenburg“ schon in Oldenburg, die zweite Hälfte kommt noch. Das aus logistischen Gründen geteilte Schiff wird dann zusammengeschweißt und soll als Restaurantschiff dienen.

Bad Zwischenahn | Nach zwei Stunden ist die erste Hälfte des ehemaligen Ausflugsdampfers „MS Oldenburg“ in der Nacht zum Freitag auf einem Tieflader in Oldenburg angekommen. Der knapp 33 Meter lange und fünf Meter hohe Spezialtransport ging vom Bad Zwischenahner Meer knapp 20 Kilometer über Landstraße und Autobahn. Am Freitag soll die zweite Hälfte des Schiffes folg...

