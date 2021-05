Deutschrock : „Sprinter und Marathon-Mann“: Lindenberg wird 75

Udo Lindenberg spricht übers Älterwerden - ganz ohne Jammern. Im Gegenteil. Dass er coronabedingt nicht auf die Bühne kann, setzt ihm allerdings zu.

Hamburg | Mit neuer Platte und neuen Plänen will der Rockmusiker Udo Lindenberg am Montag (17. Mai) seinen 75. Geburtstag feiern. „Ich bin schneller als das Alter, ein Sprinter und Marathon-Mann“, sagte Lindenberg im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Alter steht für Radikalität und Meisterschaft und nicht fürs Durchhängen.“ Das Album „Ud...

