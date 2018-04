Temperatur bis 25 Grad : Strahlender Sonnenschein - der Frühling geht weiter

Hoch «Leo» lässt die Frühlingssonne auch heute über Deutschland lachen. Der Morgen zeigt sich meist frisch und klar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Tag ist der Himmel blau, die Sonne scheint.

von dpa

08. April 2018, 09:53 Uhr

Nur mancherorts - wie in der Lausitz - nahen Schauer, auch Gewitter drohen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 25 Grad. Nur wer an den Küsten oder in den Bergen lebt, hat es kühler.

Zum Wochenbeginn soll es vor allem in Norddeutschland bei Ost- und Nordostwinden auch tagsüber frischer werden. Immerhin 14 bis 19 Grad seien dann noch möglich, hieß es weiter. Im übrigen Deutschland seien am Montag Temperaturen von 19 bis 23 Grad zu erwarten.