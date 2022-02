Panorama : Straßenglätte: Zwei Unfälle mit lebensgefährlich Verletzten

In Schleswig-Holstein sind bei Verkehrsunfällen am Samstag drei Menschen lebensgefährlich oder schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr ein Auto mit Anhänger auf einer Landstraße in Linden (Kreis Dithmarschen) einem Traktor auf. Grund seien nach ersten Ermittlungen die tief stehende Sonne und Straßenglätte gewesen. Der Autofahrer habe den vor ihm Fahrenden zu spät bemerkt, sagte ein Polizeisprecher. Die Vollbremsung habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Traktor kippte laut Polizei in einen Straßengraben - dabei wurde der 58 Jahre alte Fahrer lebensgefährlich verletzt. Auch der Autofahrer (38) erlitt schwere Verletzungen.

Lebensgefährlich verletzt wurde auch ein 80-Jähriger auf einer Landstraße nahe Warringholz (Kreis Steinburg). Aufgrund von Glätte sei der Wagen des Mannes in einer Kurve ins Schleudern geraten und in einen Graben gerutscht, berichtete der Polizeisprecher....

