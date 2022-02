Panorama : Streit um Osterfeuer: Zeit des Großevents ist vorbei

Seit Jahrhunderten brennen am Karsamstag in Blankenese große Osterfeuer. Zehntausende Hamburger zieht das Spektakel bei gutem Wetter an den Elbstrand. Doch mit der langen Tradition soll bald Schluss sein.

Die traditionellen großen Osterfeuer am Elbstrand in Hamburg-Blankenese mit Tausenden Besuchern stehen vor dem Aus. Zwar solle die Jahrhunderte alte Tradition für die Blankeneser Familien als Brauchtum erhalten bleiben, sagte die Altonaer Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne) am Freitag. Aber: „Die Zeit des Großevents in der Größe ist vorbei.“ Zi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.