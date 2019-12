«Die Ladies waren begeistert» : Stripper im Altenheim: Wunsch von Rentnerin (89) erfüllt

Noch einmal einen attraktiven Mann mit Muskelpaketen sehen - davon hatte eine 89-Jährige in einem englischen Altenheim geträumt. Ihr Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen.

12. Dezember 2019, 17:07 Uhr

Das Heim organisierte einen als Feuerwehrmann verkleideten Stripper, und die alte Dame, Joan, sowie die anderen Bewohnerinnen gerieten ganz aus dem Häuschen, wie Lottie Linton der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sie arbeitet in der Verwaltung des Heims in Bury St Edmunds in Ostengland und hatte den Stripper organisiert.

«Die Ladies waren begeistert», sagte sie. «Wir haben ihnen sogar aus Papier Geldscheine gemacht, die sie werfen konnten.» In Strip-Shows ist es üblich, den Modellen, die langsam ihre Kleidung ablegen, Geldscheine in die Wäsche zu stecken.

Der falsche Feuerwehrmann stand später mit nacktem Oberkörper und Hosenträgern vor der alten Dame und ließ seine wohlgeformten Muskeln spielen. «Ich wünschte, er käme jeden Tag», zitierte die britische Nachrichtenagentur PA Joan. «Ich habe mich wieder jung gefühlt, ich habe jede Sekunde genossen.»

Der Stripper sei aus einem Fonds bezahlt worden, mit dem Wünsche der Bewohner erfüllt werden, sagte Linton. In den Fonds stecke das Altenheim zum Beispiel Überschüsse aus einem hauseigenen Laden.