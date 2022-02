Sonderregelung bei „Zeynep“ : Sturmtief: Diese Rechte haben Sie bei Zugausfällen und Verspätungen

Nach dem Sturmtief „Ylenia“ wirbelt am Freitag und Samstag „Zeynep“ den Bahnverkehr in Norddeutschland durcheinander. Die Deutsche Bahn hat am Freitagmittag wegen des Sturms den Nah- und Fernverkehr im gesamten Norden eingestellt. Diese Rechte haben Reisende bei Zugausfällen und Verspätungen.

Die Deutsche Bahn stellt auch den Fernverkehr in Norddeutschland wegen des Sturmtiefs ab sofort schrittweise ein. Für den Rest des Tages führen dann keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zuvor hatte die Bahn schon angekündigt, dass im Tagesverlauf der Regionalverkehr in Schleswig-Holstein...

