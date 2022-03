Popdrama : „Superbusen“ feiert Debüt am Theater Chemnitz

Mit der Coming-of-Age-Geschichte einer jungen Frau hat Paula Irmschler 2020 ihr Romandebüt vorgelegt. Zwei Jahre später hat das Theater Chemnitz das Popdrama „Superbusen“ auf die Bühne gebracht.

Chemnitz im Spätsommer 2018: Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes halten massive Ausschreitungen von Rechtsextremen die Stadt in Atem. Eine ganze Großstadt ist in jenen Tagen aufgewühlt und verunsichert - so wie auch Gisela, die Hauptfigur in Paula Irmschlers Roman „Superbusen“, die nach ihrer Rückkehr aus Berlin in das Demo-Geschehen schlittert. Am ...

