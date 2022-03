Grafik des Tages : Tanken im Europa-Vergleich: Nur ein Land ist teurer als Deutschland

Einige verzichten auf das Auto, andere kommen auf die wahnwitzige Idee, Speiseöl in den Tank zu kippen. Die Preise an der Tankstelle explodieren. Doch in einem Nachbarland Deutschlands muss man noch tiefer in die Tasche greifen.

Die von der Bundesregierung geplante Senkung der Steuern auf Kraftstoffe hat das Potenzial, Benzin deutlich unter 2 Euro pro Liter und Diesel in die Nähe dieser Schwelle zu drücken. Dies gilt allerdings nur, wenn der Effekt komplett an die Verbraucher weitergegeben wird. Auch danach fließt weiter Geld an den Staat. So oder so: In Deutschland rauft man ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.