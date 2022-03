Prozess : Thomas Drach im Hubschrauber zum Gericht geflogen

Thomas Drach muss sich wegen mehrerer Überfälle auf Geldtransporter vor Gericht verantworten. Die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem streng.

Der Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist am Mittwoch in einem Hubschrauber vom Gefängnis in Köln-Ossendorf zum Landgericht Köln geflogen worden. Nachdem er auf dem Hubschrauberlandeplatz ausgestiegen war, wurde er von zwei Polizisten abgeführt. Drach muss sich wegen mehrerer Überfälle auf Geldtransporter verantworten. Der Prozess gegen ihn war wegen Cor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.