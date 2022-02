Skandal in der katholischen Kirche : „Tiefe Scham“: Papst Benedikt bittet Missbrauchsopfer um Entschuldigung

Joseph Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt XVI., hat sich zu den Vorwürfen aus dem Münchner Missbrauchsgutachten geäußert. Trotz der Bitte um Verzeihung wehrt er jegliche Anschuldigungen ab.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirchen um Verzeihung gebeten - konkrete Vertuschungsvorwürfe gegen sich aber entschieden zurückgewiesen. „Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.