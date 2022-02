Twitch-Streamer : Tiefster Punkt meines Lebens: MontanaBlack zieht sich zurück

Der Videospiel-Streamer MontanaBlack hat eine Auszeit von seiner Internet-Präsenz angekündigt.

MontanaBlack kündigt eine Auszeit an. „Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen, körperlich und mental“, schreibt der 33-jährige Streamer MontanaBlack am Samstagabend auf Twitter. Die Begründung bleibt dabei undeutlich: Es seien „einige Sachen passiert, außerhalb des Internets“. Was genau vorgefallen ist, teilt der Streamer nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.