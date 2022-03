Popstar : Tina Turner über die Bedeutung von „Proud Mary“ für sie

Tina Turner hat mit ihren Songs Musikgeschichte geschrieben. Für einen besonderes wichtigen Schritt in ihrem Leben steht für sie ein Lied, das vor genau 50 Jahren mit einem Grammy ausgezeichnet wurde.

Für die Rocksängerin Tina Turner ist das Lied „Proud Mary“ der Schlüsselsong ihrer Karriere. „Ohne Mary, wie ich den Song liebevoll nenne, wäre ich nie die Künstlerin geworden, die ich bin“, sagte die 82-Jährige dem Musicalveranstalter Stage Entertainment in Hamburg. Mit „Proud Mary“ verbinde sie in erster Linie Freiheit. „Freiheit zu entscheiden, was ...

