TV-Tipp : Tod auf der Silvesterparty - „Tatort“ aus Köln

Was ist gespielt und was ist Wirklichkeit? Was ist jetzt und was war früher? In „Vier Jahre“ ermitteln Ballauf und Schenk im Schauspieler-Milieu.

Eine rauschende Silvesterparty wird zum Schauplatz eines Mordes: Am Ende liegt einer der prominenten Gäste tot im Swimmingpool der Villa. Der Gastgeber der Party, der Schauspieler Moritz Seitz (Thomas Heinze), wird für die Tat verurteilt. Doch vier Jahre später bekommen die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.