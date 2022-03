Ex-Soldat Mario Terán : Todesschütze von Che Guevara in Bolivien gestorben

Der Todesschütze des argentinischen Guerilleros Ernesto „Che“ Guevara, Anführer der Revolution auf Kuba, ist tot.

Der bolivianische Ex-Soldat Mario Terán sei im Alter von 80 Jahren in einem Militärkrankenhaus in Santa Cruz de la Sierra gestorben, berichtete die Zeitung „El Deber“ am Donnerstag unter Berufung auf einen der Familie nahe stehenden Pastor. „Er war ein mutiger Mann“, sagte der pensionierte General Gary Prado Salmón, der den Militäreinsatz gegen Guevar...

