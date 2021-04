Brandenburg : Tödliche Gewalt in Potsdamer Diakonie: Vier Menschen tot

Zwei Menschen leben schon seit ihrer Kindheit in einer kirchlichen Einrichtung in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Sie gehören zu den Todesopfern eines unfassbaren Gewaltangriffs.

Potsdam | Der gewaltsame Tod von vier Bewohnern einer diakonischen Einrichtung in Potsdam hat tiefe Bestürzung ausgelöst. Gestern Abend sollte mit einer Gedenkandacht in der Oberlinkirche, zu der nur Angehörige und Mitarbeitende eingeladen waren, an die Opfer erinnert werden. Indes liefen die Ermittlungen zur Aufklärung der tödlichen Gewalttat vom Mittwochab...

