Tür aufgestoßen : Tödlicher Fahrradunfall mit Diplomaten-Auto

Nach dem Unfall am Dienstagabend im Stadtteil Neukölln starb der 55-Jährige am Mittwoch in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 50-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Sportwagens unvermittelt geöffnet haben, so dass der Radfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Radfahrer wurde schwer am Kopf verletzt und starb später daran.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 08:02 Uhr