Tatverdächtiger festgenommen : Tote Frau und Kind in Wohnung gefunden

Eine junge Frau und ein Kind werden tot in einer Wohnung in Cloppenburg gefunden. Die Polizei nimmt einen 30-Jährigen fest. Er soll für die Tat verantwortlich sein.

Cloppenburg | Einen toten Jungen und eine tote Frau hat die Polizei am Samstagnachmittag in Cloppenburg gefunden. Noch vor Ort sei ein 30-jähriger Mann festgenommen worden, hieß es am Abend von der Polizei. Er stehe im Verdacht, die beiden getötet zu haben, und habe ...

