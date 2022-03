Notfall : Toter Säugling in Mülleimer in Mönchengladbach gefunden

Schreckliche Entdeckung in Mönchengladbach: Ein Säugling liegt tot in einem öffentlichen Mülleimer. Die Polizei ermittelt.

In einem öffentlichen Mülleimer in Mönchengladbach (NRW) ist ein toter Säugling gefunden worden. Eine Frau entdeckte das leblose Baby in der Nähe des Volksgartens, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Die Geburt des Kindes habe wahrscheinlich erst wenige Stunden oder Tage zurückgelegen. Informationen zur Herkunft und dem Schicksal ...

