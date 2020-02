Baden-Württemberg : Trauerfeier und Bestattungen nach Bluttat in Rot am See

Sechs Menschen sind tot, eine Kleinstadt ist geschockt. Eine Woche nach der Bluttat in Rot am See können die Menschen Abschied nehmen von den Opfern.

von dpa

01. Februar 2020, 06:11 Uhr

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in Rot am See (Baden-Württemberg) ist am heutigen Samstag eine Trauerfeier geplant. Vier der insgesamt sechs Opfer werden laut Polizei an dem Tag auch bestattet.

Am Freitag vergangener Woche soll ein 26-Jähriger mit einer Pistole sechs Verwandte erschossen und zwei weitere Verwandte angeschossen haben. Laut Polizei werden am Samstag die Mutter, der Vater, die Tante und der Onkel des mutmaßlichen Schützen bestattet.

Der 26-Jährige sitzt in Untersuchungshaft und hat sich nach Polizeiangaben bereits zur Tat geäußert. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könnten keine weiteren Angaben dazu gemacht werden, sagte ein Polizeisprecher.